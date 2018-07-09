The Economist нашел $23 млрд, поступившие из Туркменистана на счета в немецких банках

CA-NEWS (TM) - На счетах в Германии находятся $23 млрд, поступившие из Туркменистана. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на данные Банка международных расчетов. Данные о владельцах счетов не раскрываются.

Туркменистан, после того, как лишился возможности продавать газ России и Ирану, зависим от Китая, как единственного экспортера туркменского газа. Но основная часть дохода от этого экспорта уходит на покрытие кредитов, взятых у Китая для строительства газопровода, по которому экспортируется газ. То, что остается после оплаты долгов, тратится на «непонятные строительства», отмечается в статье.

Как сообщает The Economist, экономика Туркменистана находится в кризисе. Правительство зафиксировало обменный курс местной валюты (3,5 манат за $1), но курс доллара на «черном рынке» близок к 25 манатам. Правительство страны прибегло к строгому валютному контролю, включая жесткие ограничения на международные трансферты. Сумма, которую граждане за рубежом могут обналичить со своих банковских счетов - ограничена всего $12 в день.

Нехватка иностранной валюты не позволяет фирмам импортировать много товаров, что позднее вызвало инфляцию. К длинным очередям на продукты питания в государственных супермаркетах, где сохраняются фиксированные цены, добавляется обязательная идентификация, чтобы подтвердить, что покупатели живут в этом районе. Издание также ссылается на сообщение агентства Reuters, где рассказывалось о том, что иностранные компании терпят убытки из-за нехватки валюты.

Правительство Туркменистана также прибегло к увольнениям, чтобы «свести концы с концами». Иностранные аналитики считают, что уровень безработицы составляет 50-60%. Местная полиция нашла новый способ извлечь выгоду, взимая штрафы у тех, кто водит «грязные» машины. Неудивительно, что голодные, безработные туркмены испытывают удачу в другом месте, говорится в статье. «Видимо, власти настолько отчаянно пытаются остановить массовую миграцию населения, что просто не пускают своих сограждан на международные рейсы».