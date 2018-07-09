Вертолет Сил воздушной обороны Кыргызстана потерпел крушение. Пострадали четверо
- Кыргызстан, происшествия
- 11:41, 09 июля 2018
- Просмотров: 302
CA-NEWS (KG) - При проведении спасательной операции на площадке Южный Энильчек 9 июля потерпел аварию вертолет Сил воздушной обороны Ми-8 МТВ.
Как сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил, из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый борт.
По предварительным данным, пострадали 4 человека.
В настоящее время принимаются меры по эвакуации пострадавших