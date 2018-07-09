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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Вертолет Сил воздушной обороны Кыргызстана потерпел крушение. Пострадали четверо

CA-NEWS (KG) - При проведении спасательной операции на площадке Южный Энильчек 9 июля потерпел аварию вертолет Сил воздушной обороны Ми-8 МТВ.

Как сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил, из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый борт.

По предварительным данным, пострадали 4 человека.

В настоящее время принимаются меры по эвакуации пострадавших

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