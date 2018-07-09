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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших при крушении поезда в Турции достигло 24
Предыстория: В Турции пассажирский поезд сошел с рельсов: 10 человек погибли, 73 пострадали

CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате схода с рельсов шести вагонов пассажирского поезда на северо-западе Турции увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил вице-премьер Турции Реджеп Акдаг, передает AFP.

Поезд следовал из города Капикуле на границе с Болгарией в Стамбул. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия.

Как передает телеканал NTV, из-за проливных дождей насыпь, на которой проложены железнодорожные пути, оказалась размыта. Телеканал CNN Turk, в свою очередь, сообщает, что причиной крушения мог стать обвалившийся из-за погоды мост.

Всего в поезде находилось около 360 человек. С рельсов сошли шесть вагонов.

По данным министерства здравоохранения, госпитализация понадобилась 338 пассажирам поезда, 124 из них продолжают находиться в медучреждениях.

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