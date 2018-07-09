Число погибших при крушении поезда в Турции достигло 24

CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате схода с рельсов шести вагонов пассажирского поезда на северо-западе Турции увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил вице-премьер Турции Реджеп Акдаг, передает AFP.

Поезд следовал из города Капикуле на границе с Болгарией в Стамбул. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия.

Как передает телеканал NTV, из-за проливных дождей насыпь, на которой проложены железнодорожные пути, оказалась размыта. Телеканал CNN Turk, в свою очередь, сообщает, что причиной крушения мог стать обвалившийся из-за погоды мост.

Всего в поезде находилось около 360 человек. С рельсов сошли шесть вагонов.

По данным министерства здравоохранения, госпитализация понадобилась 338 пассажирам поезда, 124 из них продолжают находиться в медучреждениях.