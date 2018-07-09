В Монголии объявили 5 дней выходных во время празднования фестиваля «Наадам»

CA-NEWS (MNG) - В 2018 году Монголия празднует 2227-летие со дня образования своего государства, 812-летие со дня образования великой монгольской империи и 97-летие народной революции, сообщает «Монголия Сейчас».

Национальный фестиваль «Наадам» ежегодно проходит 11-13 июля, но в связи с тем, что в этом году 14 и 15 июля – выходные дни, праздник продлится пять дней (11-15 июля).

Наадам - это традиционный ежегодный фестиваль монголов, который празднуют широко по всей стране. Наадам дословно с монгольского означает «три мужские игры» - традиционное спортивное состязание по трем национальным видам спорта: борьба, стрельба из лука и конные скачки.