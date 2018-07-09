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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские атлеты из-за финансовых трудностей пропустили отборочный турнир в Буэнос-Айрес

CA-NEWS (TJ) - Таджикские атлеты из-за финансовых трудности пропустили азиатский отборочный турнир на III юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Буэнос-Айресе осенью, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

В Бангкоке стартовал азиатский отборочный турнир на III юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре нынешнего года в Буэнос-Айресе. Сильнейшие легкоатлеты континента 2001-02 г.р. поспорят за 89 олимпийских квот, выделенных на Азию по итогам юношеских чемпионатов мира-2015 и 2017. У юношей будет разыграно 57 вакансий в 18-и видах, а у девушек, соответственно, – 32.

Всего за награды в Буэнос-Айресе поспорят 680 легкоатлетов (340 юношей и 340 девушек), родившихся в 2001-02 годах. В программу включены 38 видов (по 19 для каждого пола). Но таджикские атлеты этот старт пропустили. Как сообщили в федерации легкой атлетики, причина – финансовые трудности.

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