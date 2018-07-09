Двое жителей Пянджа, украв телефонный кабель, оставили местных жителей без стационарной связи

CA-NEWS (TJ) - Двое жителей Пянджского района Хатлонской области задержаны сотрудниками милиции по подозрению в краже телефонного кабеля, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

В ОМВД Пянджа поступило заявление от местного филиала АО «Таджиктелеком». В заявлении отмечается, что неизвестные похитили с территории сельского джамоата «Озодагон» Пянджского района 210 метров телефонного кабеля, общей стоимостью более $6 тыс.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 18-летний и 21-летний жители Пянджа.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 244 (кража )УК Таджикистана, ведется следствие, отмечается в сообщении правоохранительного ведомства.