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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Двое жителей Пянджа, украв телефонный кабель, оставили местных жителей без стационарной связи

CA-NEWS (TJ) - Двое жителей Пянджского района Хатлонской области задержаны сотрудниками милиции по подозрению в краже телефонного кабеля, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

В ОМВД Пянджа поступило заявление от местного филиала АО «Таджиктелеком». В заявлении отмечается, что неизвестные похитили с территории сельского джамоата «Озодагон» Пянджского района 210 метров телефонного кабеля, общей стоимостью более $6 тыс.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 18-летний и 21-летний жители Пянджа.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 244 (кража )УК Таджикистана, ведется следствие, отмечается в сообщении правоохранительного ведомства.

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