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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане замхокима задержали за взятку

CA-NEWS (UZ) - Заместитель хокима (главы) Ургенчского района Бекзод Абдримов получил взятку в 5 млн сумов (около $650).

Заместитель хокима Ургенчского района Хорезмской области Бекзод Абдримов задержан при получении взятки от местного жителя. Операцию по задержанию провели оперативники областного управления Службы государственной безопасности (СГБ) совместно с сотрудниками Ургенчского городского отдела Департамента при Генпрокуратуре Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Исполняющего обязанности заместителя хокима Ургенчского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Бекзода Абдримова задержали 1 июля с поличным при получении взятки в размере 5 млн сумов (около $650).

В пресс-службе ведомства сообщили, что деньги, которые вымогал Абдримов, предназначались для содействия в вынесении решения о признании права собственности на землю в 5 га на имя одного из местных жителей.

В отношении Абдримова возбуждено уголовное дело по статье 210 «Получение взятки» УК Узбекистана. Ведётся следствие.

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