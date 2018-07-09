В Таджикистане задерживаются традиционные пресс-конференции министерств и ведомств

CA-NEWS (TJ) - Традиционно проводимые ежегодно в начале июля итоговые пресс-конференции министерств и ведомств в этом году задерживаются, передает «Азия-Плюс».

В прошлом году во исполнение распоряжения президента Таджикистана руководители министерств и ведомств республики начали отчитываться перед журналистами о своей проделанной работе за первое полугодие 2017 года 10 июля, пресс-конференции продлились до 4 августа.

Между тем, 9 июля в исполнительном аппарате президента уверили, что пресс-конференции состоятся, их график будет подписан в ближайшее время.

«Скорее всего, пресс-конференции стартуют в начале будущей недели», - предположили в ведомстве.

Напомним, что впервые распоряжение главы государства о проведении квартальных пресс-конференций было издано 4 марта 2005 года в целях обеспечения прозрачности деятельности министерств и ведомств, а также доступа СМИ к официальным источникам информации.

Однако к данному распоряжению президента в сентябре 2011 года были внесены коррективы, согласно которым руководители министерств и ведомств страны должны встречаться с представителями СМИ один раз в полгода - в январе и в июле.

В распоряжении отмечалось, что, в случае необходимости, главы министерств и ведомств республики могут проводить пресс-конференции несколько раз в течение одного месяца.