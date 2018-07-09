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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Наводнение в Японии: число жертв увеличилось до 100 человек

CA-NEWS (CA) - Жертвами ливней и оползней на западе Японии стали 104 человека. Об этом сообщает The Japan Times.

По сообщениям телеканала NHK, еще около 50 числятся пропавшими без вести.

Метеослужба Японии предупреждает об угрозе новых оползней и затоплений. Предписания об эвакуации получили около 5,9 млн человек в 19 префектурах страны. 30 тыс. человек уже находятся в специальных центрах для перемещенных лиц. В префектуре Окаяма около 1 тыс. человек остаются блокированы потоками воды на крышах зданий.

Как сообщалось ранее, наиболее пострадала префектура Хиросима на юго-западе острова Хонсю и префектура Эхимэ на острове Сикоку.

На данный момент повреждены более 267 тыс. зданий, ущерб нанесен и автомобильным дорогам. 17 железнодорожных компаний прекратили операции на 56 направлениях в 11 префектурах.

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