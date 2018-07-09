Министр иностранных дел Монголии ответил на вопросы журналистов

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар дал ответы на интересующие общественность вопросы, сообщает «Монголия Сейчас».

«Отменены два визита Премьер-министра страны. В чём причины?» - задал вопрос один из журналистов.

«Перед тем, как совершать зарубежный визит, заранее согласовываются сроки и время визитов глав Правительств, глав государств двух стран. Ведь это не похоже на встречу обычных людей. Но до окончательного согласования сроков визита в СМИ появляются информации о совершении визита Премьер-министра. За это время возможно внесение изменений в дату визита с одной из сторон. Видимо, по этой причине и в этот раз сложилось впечатление об отмене визита», - рассказал министр.

«Скоро будет уже полгода, как назначили Б.Хурца чрезвычайным и полномочным послом Монголии в Республике Корея. Но он до сих пор не приступил к работе. В чём же причина?» - поинтересовался журналист.

«Вопрос посла не решается в одностороннем порядке. Мы следуем порядку. С монгольской стороны направлено предложение об утверждении Б.Хурца, представляющего Монголию в должности посла в Южной Корее. Но со стороны Республики Корея пока не направлен ответ», - объяснил Цогбаатар.

«Правительство страны объявило о том, что льготный кредит в $500 млн, предоставляемый Республикой Корея, будет направлен на борьбу с загрязнением воздуха и на жилые дома. На что именно будут направлены кредитные средства?» - задал вопрос представитель СМИ.

«Речь идёт о внесении инвестиций в строительную сферу. Ведь сейчас важно финансирование в строительной отрасли», - сказал министр.

«Поступает такая информация, что изучается вопрос о приобретении государством имеющихся на рынке готовых жилых домов для последующего их предоставления госслужащим под ипотеку, но при этом без внесения предоплаты и с отсутствием процентной ставки по ним. Может всё-таки кредитные средства будут направлены сюда?» - прозвучал последний вопрос на интервью.

«Нет. Вопрос стоит таким образом, чтобы финансирование осуществлять в строительство жилых домов. Пока неизвестно какая компания будет заниматься строительством. Данный вопрос будет решаться в своё время соответствующим министерством», - ответил Цогтбаатар.