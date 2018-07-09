В Ташкенте впервые прошёл конный парад
- Узбекистан, общество
- 12:35, 09 июля 2018
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- Обновлено: 13:07, 09 июля 2018
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 7 июля прошёл первый флешмоб конной индустрии Узбекистана, организованный Национальным Олимпийским комитетом.
Мероприятие прошло в сквере Амира Темура, сообщили в пресс-службе НОК. Его организаторами также выступают федерация коневодства и конного спорта Узбекистана, Национальная гвардия и Министерство внутренних дел.
В рамках флешмоба прошёл парад, в котором приняли участие около 80 породистых лошадей.