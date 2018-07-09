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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Одностороннее движение способствует снижению количества ДТП, - полиция Алматы
Предыстория: В Алматы вводится одностороннее движение транспорта на 8 улицах (схема)

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 8 улиц станут односторонними. Полиция города провела анализ и отмечает снижение уровня аварийности на участках, на которых ранее было введено одностороннее движение.

По данным Департамента внутренних дел, в 2017 году до введения одностороннего движения по улице Курмангазы произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, после внесения корректировок – 20 фактов ДТП, по улице Шевченко до изменений - 53 ДТП, после – 13.

«В настоящее время дорожная обстановка на вышеуказанных участках благоприятная и стабильная, поток транспортных средств движется в обоих направлениях в штатном режиме и без заторных явлений. И немаловажно – за этот период удалось упорядочить вопрос парковки транспортных средств вдоль этих улиц, дабы создать безопасные условия для передвижения двухколесного транспорта на велосипедных дорожках. Автолюбители к таким новшествам приспособились быстро», - рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

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