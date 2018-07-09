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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии с начала июля погибло трое детей
Предыстория: На азиатской конференции в Монголии выступила 10-летняя девочка с призывом создать светлое будущее для всех

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе в течение трех дней проходила Азиатская конференция на уровне министров по снижению риска бедствий 2018 года, передает GoGoMongolia.

«Мы потеряли трех детей за последние 3 дня из-за несчастных случаев. 2 июля двое из них, брат и сестра погибли в автомобильной катастрофе. Еще одна маленькая девочка умерла от удара током из-за открытого электрического щита. Этот инцидент произошел 8 июля в Налаихском районе», - было отмечено в ходе конференции.

На конференции было принято решение, что правительство Монголии возьмет на себя ответственность за данный случай.

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