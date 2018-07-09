«Они не инвалиды, а люди с ограниченными возможностями», - власти города Бохтар

CA-NEWS (TJ) - Власти города Бохтар, административного центра Хатлонской области, призвали граждан не называть людей с ограниченными возможностями инвалидами, передает Радио Озоди.

По официальным данным, в Бохтаре проживают 500 людей с ограниченными возможностями и многие из них заняты своим делом.

Зухрогул Хомидова, 26-летняя жительница Бохтара, шьет мешки. Местные власти на днях подарили ей швейную машинку, чтобы ее ремесло развивалось. Женщина мечтает получить больше прибыли за счет пошива одежды.

Общественные организации, занимающиеся проблемами людей с ограниченными физическими возможностями, говорят, что до сих пор сложности с трудоустройством являются самой большой проблемой этой категории населения. «Они страдают не столько из-за физических недостатков, сколько из-за того, что не имеют работы», - говорит Абдусамад Бободжонов, директор национального общества инвалидов.

По его словам, у этой уязвимой группы населения в основном нет работы. «Возможно, в этом есть и доля вины самих людей с ограниченными возможностями, которые уповают на судьбу и не работают», - говорит Бободжонов.

Розиямох Бобоева - незрячая. Много лет она работает учителем, а на протяжении последних трех лет приложила много усилий для того, чтобы дети с ограниченными возможностями учились в обычной школе наравне с другими детьми. Так, по ее словам, детям легче адаптироваться к взрослой жизни, легче пробудить интерес к самой жизни – тогда им под силу даже горы свернуть.

«Есть люди, которые терпимы к тем, у кого ограниченные возможности. И, конечно, есть те, кто не толерантен к ним, не хотят их видеть в обществе здоровых людей», - говорит Бобоева.

В Таджикистане зарегистрировано свыше 130 тыс людей с ограниченными возможностями. Не так давно один из них выложил в соцсетях видео о том, как трудно передвигаться на инвалидной коляске по улицам Душанбе и призвал власти создать условия для этой группы населения.