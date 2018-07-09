В Таджикистане более 3,5 тысяч военнослужащих подняты по тревоге в ходе тактических учений

CA-NEWS (TJ) - Более 3,5 тысячи военнослужащих 201-й российской военной базы (РВБ) подняты по тревоге в Таджикистане, сообщает пресс-служба центрального военного округа (ЦВО).

Военные подняты по тревоге в рамках стартовавших тактических учений. В учениях принимают участие около 3,5 тысячи военнослужащих и более 600 единиц техники.

«Подразделения 201-й военной базы в Таджикистане подняты по тревоге и приведены в боевую готовность «высшая» в рамках стартовавших тактических учений с боевой стрельбой. Мотострелковые батальоны на БТР-82А и БМП-2, а также расчеты и экипажи самоходных артиллерийских орудий 2С1 «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" приступили к совершению маршей в район полигона Ляур», — говорится в сообщении.

По замыслу учений, подразделения 201-й военной базы РФ совершили марш с целью занять оборону российских военных объектов и не допустить их захват незаконными вооруженными формированиями.

Военные учения продлятся до 14 июля.