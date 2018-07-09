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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане растут объемы производства куриного мяса и яиц

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане специалисты сферы птицеводства планируют увеличить производство яиц и куриного мяса, сообщает «Авеста».

По словам генерального директора ГУП «Птицепром» министерства сельского хозяйства Машокира Назарова, производство указанной продукции планируется увеличить за счет новых птицеферм и восстановление ранее простаивавших отраслевых предприятий.

По словам М.Назарова, за шесть месяцев текущего года в стране произведено свыше 10,7 млн. штук яиц, что на 42,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За этот период в республике произведено свыше 8,2 тыс. центнера куриного мяса, что на 76,8 центнера больше аналогичного периода прошлого года. В текущем году планируется произвести 368 млн. штук яиц.

Назаров также отметил, что увеличение производства куриного (бройлерного) мяса начнется с конца второго квартала года. Увеличению производства продукции также способствуют новые предприятия, специализирующиеся в производстве куриного мяса.

В настоящее время в республике функционируют девять таких предприятий.

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