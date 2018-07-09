Житель Монголии выиграл серебро на международном турнире по вольной борьбе в Гуэлфе

CA-NEWS (MNG) - Мастер спорта международного класса Санжаагийн Ганбаяр выиграл серебряную медаль в весовой категории до 70 кг на международном турнире по вольной и женской борьбе - кубок Канады, что прошёл 7 июля в канадском городе Гуэлфе, передает Montsame.

С.Ганбаяр преподает в Мэрилендском университете в Балтиморе, США, и числится в клубе «Нью-Йорк атлетик». Выиграв поединки с канадцем и американцем, в борьбе за золотую медаль Ганбаяр уступил победу американцу Брендону Соренсену.

Кстати, С.Ганбаяр является обладателем золотой медали международного турнира, прошедшего в мае этого года в итальянском городе Сассари.