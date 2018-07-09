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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ослабление жары ожидается в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - На большей части Казахстана 10-12 июля ожидается ослабление жары.

По данным РГП «Казгидромет», очень жаркая погода с температурой воздуха +40+45 градусов наблюдалась в южных областях в выходные дни. Но в ближайшие трое суток с атмосферными фронтами на республику начнет поступать прохладный и влажный воздух с европейской части России.

Отмечается, что на севере страны ожидаются дожди с грозами, при грозах сильный порывистый ветер. В южных областях также возможен кратковременный дождь с грозой, но преимущественно в горных и предгорных районах.

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