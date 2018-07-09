В Ташкенте за парком «Анхор-Локомотив» найден труп мужчины
- Узбекистан, происшествия
- 13:20, 09 июля 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте, 7 июля, в водосбросе ГЭС-21, расположенном позади парка «Анхор-Локомотив», найден труп неизвестного мужчины.
По сообщению источника «UzNews.uz» в правоохранительных органах, вчера, 7 июля, в водосбросе ГЭС-21, расположенной позади парка «Анхор-Локомотив», найден труп неизвестного мужчины.
По словам данным издания, тело принадлежит мужчине европейской национальности, 35-45 лет, на теле отсутствуют видимые повреждения, что дает основания предполагать, что смерть, вероятно, наступила в результате утопления.
Труп обнаружили сотрудники ГЭС-21, которые и сообщили о находке в органы внутренних дел.