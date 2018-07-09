В Бразилии судья постановил освободить экс-президента Лулу да Силву, осужденного за коррупцию. Его коллега отменил это решение

CA-NEWS (CA) - Апелляционный суд Бразилии в воскресенье вынес решение освободить арестованного по делу о коррупции бывшего президента страны Луиса Инасиу ​Лулу да Силву. Об этом сообщает издание El Pais.

По данным газеты, соответствующее решение принял судья Рожериу Фаврету. Примерно через час другой судья - Жоао Жебран Нету отменил решение Фаврету и потребовал от полиции не освобождать политика. Фаврету в ответ выпустил документ, подтверждающий его решение об освобождении экс-президента. В связи с этим он обратился в вышестоящие инстанции с целью отменить данное решение.

Судья первой инстанции Сержиу Моро, который рассматривал дело бывшего главы государства, встал на сторону Жебрана Нету и прервал свой отпуск в Португалии, чтобы подтвердить, что президента сейчас освобождать неправомерно.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2011 годы. Он был осужден за коррупцию в 2016 году. Его приговорили к 12 годам тюремного заключения. Однако, используя право на апелляцию, Лула да Силва оставался на свободе до апреля 2018 года. Тогда Верховный суд отклонил его просьбу об отмене приговора и заключил его под стражу.

В начале мая генеральный прокурор Бразилии вынес экс-президенту новое обвинение в коррупции и отмывании денег. По версии следствия, в 2010 году Партия трудящихся, одним из основателей которой является Лула да Силва, приняла предложение бразильской инженерной компании Odebrecht получить $40 млн в обмен на выгодные компании политические решения.

Экс-президента и его супругу также обвиняли в том, что они не задекларировали роскошный пентхаус в курортном городе Гуаружа и незаконно получили $747,8 тыс. от строительной компании «OAS» в обмен на содействие в получении контрактов с государственной компанией «Petrobras».