В Улан-Баторе проходит встреча министров туризма Монголии, России и Китая

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 9 июля началась трехсторонняя встреча министров туризма Монголии, России и Китая, передает Montsame.

Министр природы, окружающей среды и туризма Н.Цэрэнбат, министр культуры и туризма КНР Лоу Шуган и глава федерального агентства по туризму министерства культуры РФ Олег Сафонов собрались в столице для обсуждения и проведения переговоров по улучшению качества оказываемых туристических услуг и повышению потока трансграничных туристов.

Для нашей страны, сильно зависимая от своей горнодобывающей промышленности, туризм считается перспективным сектором развития экономики. В этой связи проведения такого рода встречи на высшем уровне внесет важное влияние в развитии туризма.

Трехсторонняя встреча продолжится завтра.