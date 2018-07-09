Монгольские боксеры завоевали две золотые и одну бронзовую медали на турнире в Таиланде

CA-NEWS (MNG) - Монгольские боксёры завоевали две золотые и одну бронзовую медали на международном турнире класса «А», прошедшем в Бангкоке, Таиланд, сообщает Montsame.

В частности, обладателями награды высшего достоинства стали мастера спорта международного класса Б.Чинзориг (до 64 кг) и Х.Энхдэлгэр (до 56 кг), а боксёр Б.Мишээл выиграл бронзу.

По результатам медального зачета сборная Монголии во главе с заслуженным тренером Д.Батсурэном заняла первое место из 30 команд 26 стран, участвовавших в турнире.