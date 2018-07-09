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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане медиков заставляют убирать улицы в часы приема граждан

CA-NEWS (UZ) - Врачи и медсестры медицинского объединения в городе Кувасай Ферганской области пожаловались на принудительное привлечение к работам по уборке улиц.

Сотрудница Кувасайского городского медицинского объединения, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что из-за принудительной отправки врачей и медсестер на уборку улиц, в больнице многим пациентам пришлось простоять долгое время в очереди. "Нашим пациентам приходится стоять в очереди пока мы убираемся на улице", – говорит сотрудница Кувасайского городского медобъединения.

Еще несколько сотрудников Кувасайского городского медобъединения подтвердили, что каждую пятницу их привлекают к работам по благоустройству. "Госадминистрация выделила нам территорию рядом с больницей. Там мы и убираемся", – сказал один из сотрудников медобъединения.

Один из руководителей Кувасайского городского медобъединения подтвердил информацию о привлечении сотрудников медобъединения к работам по благоустройству. Однако, по его словам, к работам по уборке улиц привлекают в основном технических сотрудников, которые берутся за такую работу по собственному желанию.

Напомним, что 14 марта этого года в Каттакурганском районе Самаркандской области во время уборки мусора на обочине магистральной дороги 23-летнюю школьную учительницу Диану Еникееву сбила грузовая машина. От полученных травм молодая учительница скончалась по дороге в больницу.

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