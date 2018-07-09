Школьники Таджикистана завоевали 16 медалей на международной олимпиаде по математике в Болгарии

CA-NEWS (TJ) - Школьники Таджикистана вернулись из Болгарии с международной математической олимпиады для юниоров, которая проходила в городе Вургас 1-6 июля, с 16 медалями: в копилке сборной Таджикистана 2 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. В олимпиаде приняли участие 612 школьников и 156 команд из 30 стран мира.

Как сообщает «Азия-Плюс» в состав сборной команды Таджикистана, после тщательного отбора, вошли лучшие учащиеся лицея для одаренных детей города Душанбе, таджикско-русского лицея-интерната «Хотам и ПВ», президентского лицея, международной президентской школы, гимназии №1 города Душанбе, лицея №1 города Душанбе, слушатели душанбинского центра для подготовки одаренных детей.

Учащиеся лицея «Хотам и ПВ» получили 2 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали, одну серебряную и 4 бронзы получили учащиеся лицея для одаренных детей, одну бронзовую медаль получил слушатель душанбинского центра для одаренных детей.

Золотые медали получили : Дориюш Хайриддинов - ученик 6-го класса и Ворис Рахмонов-ученик 7-го класса Лицея «Хотам и ПВ»;

Обладателями серебра стали: Вазир Пиров - ученик 8-го класса, Джамшед Рустамов - ученик 8-го класса, Бахтовари Хотами и Наимджон Хонджонов - ученики 10-го класса - все они учащиеся Лицея «Хотам и ПВ», а из Лицея для одаренных детей серебряную медаль получил Ураков Джахонгир.

Бронзовые медали из Лицея «Хотам и ПВ» получили: Худжамов Асад-ученик 6-го класса, Усмонов Тимур-ученик 7-го класса и Исоматов Шорух-ученик 10-го класса, а из Лицея для одаренных детей получили: Собиров Рахмон, Джамшед Эргашзода.