В Астане пройдет песенный фестиваль, подобный «Евровидению»

CA-NEWS (KZ) - В Астане 10-12 июля состоится ряд мероприятий под общим лозунгом «Медиа диалог Азии», в рамках которого будут проведены семинары, конференции, а также песенный фестиваль радио Азии.

Как сообщил 9 июля на пресс-конференции министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев, фестиваль ABU Radio Song Festival является ежегодным песенным конкурсом стран Азиатско-Тихоокеанского региона, аналогичным конкурсу песни «Евровидение».

По его словам, в этом году Казахстан станет первой страной, принимающей фестиваль на территории Центральной Азии. В конкурсе примут участие представители культур таких стран, как Турция, Непал, Мальдивы и др.