Исчезновение лесов чревато опасными последствиями для людей и планеты, - ФАО

CA-NEWS (CA) - Сохранение лесов имеет огромное значение для социально-экономического развития, окружающей среды, борьбы с изменением климата. Однако их площадь сокращается с каждым днем. Об этом говорится в новом докладе ФАО «Состояние лесов мира».

По данным организации, что ежегодно с лица земли исчезают миллионы гектаров леса, авторы нового доклада призвали все страны мира остановить процесс обезлесения и деградации лесных массивов, который может иметь серьезные негативные последствия для планеты и ее обитателей.

Леса покрывают более 30 процентов поверхности суши Земли и занимают около четырех миллиардов гектаров. Лесные массивы – среда обитания 80 процентов растений и животных. Они играют важнейшую роль в борьбе с изменением климата и вносят огромный вклад в сокращение масштабов бедности, являясь источником существования для почти двух миллиардов человек. В развивающихся странах леса обеспечивают около 20 процентов дохода семей, живущих в сельской местности. Леса снабжают жителей планеты водой и энергией. Треть населения Земли использует дрова для приготовления пищи и отопления своих домов.

Сектор лесного хозяйства обеспечивает 45 миллионов рабочих мест и приносит в виде заработка ежегодно 580 миллиардов долларов.

Вырубка лесов, их деградация и пожары вызывают тревогу у всего международного сообщества. Обезлесение является второй основной причиной изменения климата после сжигания ископаемого топлива.

В новом докладе эксперты привлекли внимание к успехам в борьбе за сохранение лесов и лесонасаждений. Например, сегодня более 56 процентов бумаги производится в результате повторной переработки. Для сравнения, в 1970 году этот показатель составлял менее 25 процентов. Выросли масштабы использования отходов для изготовления деревянных панелей в строительстве. В глобальном масштабе за последние 25 лет были расширены охраняемые лесные районы.

Доклад «Состояние лесов мира» за 2018 год был приурочен к открытию Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию , который начнет работу в Нью-Йорке 9 июля.