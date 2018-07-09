В Таджикистане вновь начали добывать змеиный яд

CA-NEWS (TJ) - После 40-летнего перерыва в одном из научных заведений Таджикистана снова стали заниматься разведением змей.

Научно-исследовательский институт Академии наук Таджикистана, который на протяжении многих лет пустовал, снова стал местом, где изучают змеиный яд и разводят для этого змей.

Файзали Хакимов, руководитель НИИ, 7 июля в беседе с Радио Озоди сказал, что в настоящее время в институте выращивают 42 кобры и гюрзы. Это одни из самых опасных змей, яд которых способен убить человека за короткое время.

«Два последних года руководство Академии наук приложило максимум усилий, чтобы возобновить работу серпентария. Это наши первые шаги. Мы начали сотрудничать с другими подразделениями, чтобы изучать свойства змеиного яда. Сейчас наш институт занимается пищевыми добавками, которые укрепляют выработку змеиного яда», - отметил Хакимов.

Муродали Афгонов, сотрудник НИИ, который последние 20 лет занимается этими вопросами, и уже один раз «испробовал на себе» свойства змеиного яда, говорит, что занимается поиском ядовитых змей в расселинах гор и в ущельях и доставляет их в серпентарий. Кобры и гюрзы имеют до полтора метра в длину и до 2 кг веса.

«Эти змеи живут до 16 лет и основной пищей для них являются птицы, - говорит Муродов. - Так как эти змеи едят только птиц, сила их яда в сравнении с ядом кобр из Азербайджана и Казахстана значительно сильнее и больше подходит для производства лекарств».

По словам специалистов, в настоящее время змеиный яд из Таджикистана поставляется в Объединенные Арабские Эмираты, Германию, Японию и Китай. Стоимость одного грамма яда гюрзы составляет в Европе более 650 евро.

Яд этих двух ядовитых змей — кобры и гюрзы — широко применяется в лечебных целях в медицине, например, для лечения болезней суставов.

В Таджикистане насчитывается до 15 видов змей, и только пять из них — ядовитые змеи. В медицине же используется яд только двух видов ядовитых змей — среднеазиатской кобры и гюрзы. Основным ареалом их обитания в Таджикистане являются южные регионы Таджикистана, где более жаркие условия для проживания этих рептилий, которые считаются хладнокровными животными.