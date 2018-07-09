РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин пригласил сборную России обсудить итоги чемпионата мира

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче против команды Хорватии, глава государства пригласил игроков и их тренера Станислава Черчесова на обсуждение итогов чемпионата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Сборная России в субботу уступила сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне хорватов.

По словам Пескова, глава государства в субботу дважды разговаривал с тренером сборной РФ.

«Путин позвонил Черчесову в субботу до матча и пожелал успехов в игре», - сказал пресс-секретарь. «По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии», - добавил Песков.

«Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России», - сообщил Песков.

print
  • Власти Афганистана выразили надежду на скорые переговоры с «Талибаном»
  • В Турции уволены более 18,5 тыс. госслужащих
  • Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×