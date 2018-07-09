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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Каждого десятого казахстанца могут не выпустить из страны за неуплату налогов

CA-NEWS (KZ) - Каждого десятого казахстанца могут не выпустить из страны за неуплату налогов.

По данным Департамента государственных доходов по городу Астана, в столице более 70 тысяч граждан не платят налоги и штрафы. Управление государственных доходов по Сарыаркинскому району наложило арест порядка 1 тыс. неплательщикам налогов, что привело к срыву вылета.

Чтобы неприятная ситуация не возникала перед самым вылетом, специалисты советуют заранее проверить все свои долги и не допускать нарушения налогового законодательства республики.

В ДГД отмечают, что злостные неплательщики занесены в специальную базу данных. Проверить себя на наличие в списках можно на официальном сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК www.kgd.gov.kz.

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