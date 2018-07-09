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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Армении брата и племянницу экс-президента Сержа Саргсяна объявили в розыск

CA-NEWS (CA) - Специальная следственная служба Армении предъявила официальное обвинение в незаконном обогащении и подлоге документов брату бывшего президента Сержа Саргсяна Левону Саргсяну, его сыну Нареку и дочери Ани, говорится в сообщении ведомства.

«Решением суда в отношении Левона Саргсяна в качестве меры пресечения избран арест, а в отношении Ани Саргсян и ее брата Нарека - подписка о невыезде. Левон и Ани Саргсян объявлены в розыск», - говорится в сообщении. ​

Дело касается некорректных деклараций о доходах Левона, Ани и Нарека Саргсян. Так, они не задекларировали соответственно 19,196 млн драмов (более $ 41 тыс.), $3,482 млн, $600 тыс., $1,928 млн и $744 тыс. доходов за 2017 год.

В конце июня брата экс-президента Левона и членов его семьи заподозроили в присвоении $6,8 млн, несмотря на то, что накануне компания Левона, JL Pro Project Company, вернула в казну Армении $1,6 млн.

Левон с 1998 года работал послом в таких арабских странах, как Сирия, Тунис и Иордания. С 2010 года он является послом по особым поручениям. Согласно этому статусу он должен был представить упомянутую сумму в своих декларациях.

17 апреля абсолютное большинство членов Национального собрания Армении проголосовало за избрание Сержа Саргсяна новым премьер-министром, однако уже менее чем через неделю он подал в отставку. Свое решение экс-президент объяснил сложившейся политической обстановкой. Новый премьер Армении Никол Пашинян был избран 8 мая.

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