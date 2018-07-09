Казахстан отправил вертолет для спасательной операции на Иссык-Куле, где на бок упал кыргызстанский борт

CA-NEWS (KZ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана отправил в Иссык-Кульскую область Кыргызстана вертолет для эвакуации людей, пострадавших при заваливании вертолета Сил воздушной обороны КР на бок.

«В Кыргызстан отправлен борт спасательной авиации КЧС. На борту спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда. Мы будем оказывать необходимую помощь: надо людей оттуда эвакуировать. Но до места они еще не долетели», - сообщил CA-News глава пресс-службы КЧС Руслан Иманкулов.

Сегодня, 9 июля, при проведении спасательной операции на площадке Южный Энильчек потерпел аварию вертолет СВО Ми-8 МТВ. По предварительным данным, пострадали 4 человека.