В Улан-Баторе пройдет 3-я конференция министров туризма Монголии, Китая и России

CA-NEWS (MNG) - С 9-го по 10-е июля в Улан-Баторе пройдет 3-я конференция министров туризма Монголии, Китая и России, сообщает Синьхуа.

В конференции примут участие министр окружающей среды и туризма Монголии Намсрайн Цэрэнбат, министр культуры и туризма КНР Ло Шуган и руководитель Федерального агентства по туризму РФ Олег Сафонов.

Участники конференции рассмотрят пути развития трансграничного туризма и улучшения качества туристических услуг.

В настоящее время Монголия, не имеющая выхода к морю, прилагает большие усилия для развития туристического сектора в целях диверсификации экономики, сильно зависящей от горнодобывающей промышленности. В связи с этим, 2018 год объявлен в Монголии годом туризма.

По данным Национального статистического комитета Монголии, в первом квартале 2018 года страна приняла 705 тыс. иностранных туристов, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К 2020 году Монголия планирует принять 1 млн иностранных туристов.