В Москве житель Таджикистана обокрал британского болельщика на 2 млн рублей

CA-NEWS (TJ) - У футбольного болельщика из Великобритании при неизвестных обстоятельствах пропали наручные часы Rolex, мобильный телефон марки iPhone и денежные средства.

Сотрудники московской полиции задержали уроженца Таджикистана, подозреваемого в краже в такси у болельщика из Великобритании имущества на общую сумму около 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Утром 8 июля поступила информация, что у футбольного болельщика из Великобритании 1961 года рождения при неизвестных обстоятельствах пропали наручные часы Rolex, мобильный телефон марки iPhone и денежные средства, общий ущерб составил около 2 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.

В тот же день был задержан гражданин Таджикистана 1988 года рождения.

Он признался в краже имущества у британского болельщика, возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что кража произошла рано утром в такси.