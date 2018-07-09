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  9 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане у мужчин свободного времени почти в 2 раза больше, чем у женщин

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане у мужчин свободного времени почти в 2 раза больше, чем у женщин.

Как сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК, в республике было проведено единовременное модульное обследование «Использование бюджета времени населением». В обследовании принял участие 32 301 респондент в возрасте от 10 лет и старше.

По результатам обследования 53,6% среднесуточного времени казахстанцев или 12 часов 50 минут приходится на личный уход (сон – 9 часов 13 минут, еда и питье – 2 часа 4 минуты, личная гигиена и уход – 1 час 27 минут и т.д.), на работу (занятость) – 2 часа 59 минут (12,4%), на ведение домашнего хозяйства – 2 часа 57 минут (12,3%), на обучение – 52 минуты (3,5%), на производство товаров для собственного использования – 18 минут (1,2%), а оставшиеся 4 часа 4 минуты (17,0%) приходятся на свободное время.

Мужское население в возрасте 15 лет и старше в среднем за один день затрачивает на работу 5 часов 29 минут, для женщин этот показатель составляет 4 часа 34 минуты, однако женщины на ведение домашнего хозяйства тратят больше времени (4 часа 14 минут), чем мужчины (1 час 28 минут). Свободного времени у мужчин (4 часа 6 минут) почти в 2 раза больше чем у женщин (2 часа 45 минут).

В рабочий день занятые мужчины на работу в среднем тратят 9 часов и 1 минуту, женщины – 7 часов 53 минуты, на свободное время остается 2 часа 35 минут и 1 час 44 минуты соответственно.

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