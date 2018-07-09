В Таджикистане продолжаются поиски тела водителя из Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 16:11, 09 июля 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Таджикистане продолжаются поиски тела водителя из Узбекистана, чью машину обнаружили возле горной реки.
В минувшие выходные, 7-8 июля, в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Таджикистана погибли семеро граждан, в том числе - один гражданин Узбекистана, сообщает пресс-центр МВД республики.
В воскресенье, 8 июля, гражданин Узбекистана, 27-летний житель города Самарканд Хамдамкул Азимов не справился с управлением автомобиля марки "Шевролет" и машина опрокинулась в реку Варзоб. Поиск его тела продолжается, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.