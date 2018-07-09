Узбекистан стал лидером по экспорту попугаев в Россию

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан потеснил крупнейших мировых экспортеров попугаев на российском рынке, обеспечив три четверти объема поставок этих комнатных птиц. Об этом сообщает портал "Экспортёры России".

Прежде экспортом попугаев в Россию традиционно занимались Суринам (42,6 процента), Гвинея (19,7 процента), Демократическая Республика Конго (12,3 процента) и Соломоновы острова (9,8 процента). Однако в 2016 году Узбекистан прочно занял нишу лидера в этой сфере, поставив на рынок Российской Федерации 40,7 процента попугаев.

В 2017 году всего две страны занимались экспортом попугаев в Россию. Согласно статистике портала «Экспортеры России», в страну было импортировано 17,08 тысячи попугаев общей стоимостью $22 тысячи. 78,3 % птиц от этого количества были доставлены из Узбекистана, остальные прибыли из Суринама.