МИД Казахстана опроверг заявления российского телеведущего В.Соловьева о размещении военных баз США на Каспии

CA-NEWS (KZ) - Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало высказывания Владимира Соловьева и участников ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 2 июля 2018 года о «размещении военных баз США на Каспийском море».

«Хочется думать, что причиной таких комментариев является всего лишь невладение представителями российских СМИ и экспертных кругов фактами о реальном положении, нежели какое-то намеренное искажение оных. Факты же таковы, что речь идет о коммерческом железнодорожном транзите американских нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. Кстати, перевозка должна осуществляться безостановочно в закрытых контейнерах под постоянным сопровождением казахстанской национальной компании. Поэтому, естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет. К тому же, транзит используется только для невоенных грузов», - отмечает МИД.

Ведомство напоминает, что аналогичный транзит раньше обеспечивался и российской стороной. С 2010 по 2015 годы транзит именно этих же грузов шел через территорию России, Казахстана и Узбекистана согласно условиям Северной распределительной сети. Казахстанско-американское соглашение об обеспечении указанного коммерческого ж/д транзита через территорию РК, подписанное в 2010 году, предусматривает те же самые условия, которые действовали в российско-американском соглашении.

«Подписав в сентябре 2017 года протокол к вышеуказанному соглашению, мы только дополнили перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык. В протоколе сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшим между РФ и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии. До вынесения документа на утверждение парламента проходили консультации с нашими партнерами, прежде всего, с коллегами из МИД РФ. При этом, Казахстан неизменно и со всей полнотой ответственности относится к своим обязательствам в рамках ОДКБ, о чем известно и западным странам, включая США», - говорится в заявлении министерства.

«В соответствии с заявлением президентов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, подписанным по итогам Четвертого каспийского саммита 29 сентября 2014 года в Астрахани, деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе согласованных ими принципов, в том числе, неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.

Учитывая изложенное, Казахстан априори не может допустить присутствия вооруженных сил третьих государств и тем более размещения их военных баз на Каспийском море», - заверил МИД РК.