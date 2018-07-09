В Ташкенте мужчина убил пенсионерку молотком по голове

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана мужчина убил пенсионерку ударом молотка по голове, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Как уточнили в ведомстве, труп пожилой женщины был найден 8 июля в Яшнабадском районе Ташкента. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что непосредственно сам инцидент произошел днем 7 июля.

Главным подозреваемым в убийстве является скупщик старой техники, житель города Джизак. По версии следствия, узнав, что женщина на днях получила пенсию он ворвался к ней в квартиру в надежде завладеть ее денежными средствами.

Мужчина вначале нанес пенсионерке смертельный удар по голове, а уже потом забрал ее деньги. Предполагаемый преступник задержан, в настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать подробности произошедшего.