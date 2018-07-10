Монголия отмечает день национального флага

CA-NEWS (MNG) - 10 июля Монголия отмечает день национального флага

Во все времена любая страна должна иметь свой отличительный знак. Государственный флаг — это опознавательный знак государства, его официальный символ, олицетворяющий национальный суверенитет государства.

Как отмечает Montsame, ежегодно 10 июля в Монголии отмечается день государственного флага, установленный на основании указа президента Монголии от 2011 года «О Дне Государственного флага». В этой связи в стране пройдет военный парад на центральной площади столицы.