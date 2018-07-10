РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Жизнь в Центральной Азии: Как монгольские шаманы проводят свои ритуалы

CA-NEWS (MNG) - Шаманизм имеет древнюю историю в Монголии. Старинные китайские летописи сохранили описания религии и шаманов хуннских племен, живших в Монголии. «Черная вера» монголов была религией основателя монгольской империи Чингисхана. Согласно летописи Рашид ад-Дина, на собрании-курултае монгольской аристократии шаман Кокэчу провозгласил хана Темучина - Чингисханом.

Несмотря на гонения на шаманов со стороны буддийской сангхи и запрет в социалистический период, практика шаманизма среди монгольских народов не прерывалась. Традиционно шаманизм практиковался среди таких монгольских народностей как цаатаны, дархаты, хотогойты (северные районы страны), буряты, тунгусы (северо-восток), тувинцы (западные районы). Дархаты и цаатаны, проживающие в лесах неподалеку от озера Хубсугул на северо-западе Монголии, по-прежнему проводят древние шаманские ритуалы, в том числе церемонию призывания духов в третий день лунного нового года, которая сопровождается жертвоприношением животных, – традиция, сохранившаяся еще со времен хунну.

Британское издание The Guardian опубликовало фоторепортаж о шаманских ритуалов в Монголии.

print
  • В Москве таджикский мигрант сбежал в наручниках от полиции
  • Дело о гибели 52 граждан Узбекистана в сгоревшем автобусе в Казахстане передано в суд, обвиняемыми проходят 5 человек
  • Министр культуры Казахстана написал музыку для песни об Астане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×