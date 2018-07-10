Жизнь в Центральной Азии: Как монгольские шаманы проводят свои ритуалы

CA-NEWS (MNG) - Шаманизм имеет древнюю историю в Монголии. Старинные китайские летописи сохранили описания религии и шаманов хуннских племен, живших в Монголии. «Черная вера» монголов была религией основателя монгольской империи Чингисхана. Согласно летописи Рашид ад-Дина, на собрании-курултае монгольской аристократии шаман Кокэчу провозгласил хана Темучина - Чингисханом.

Несмотря на гонения на шаманов со стороны буддийской сангхи и запрет в социалистический период, практика шаманизма среди монгольских народов не прерывалась. Традиционно шаманизм практиковался среди таких монгольских народностей как цаатаны, дархаты, хотогойты (северные районы страны), буряты, тунгусы (северо-восток), тувинцы (западные районы). Дархаты и цаатаны, проживающие в лесах неподалеку от озера Хубсугул на северо-западе Монголии, по-прежнему проводят древние шаманские ритуалы, в том числе церемонию призывания духов в третий день лунного нового года, которая сопровождается жертвоприношением животных, – традиция, сохранившаяся еще со времен хунну.

Британское издание The Guardian опубликовало фоторепортаж о шаманских ритуалов в Монголии.