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  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Для обвиняемых в теракте в аэропорту Стамбула в 2016 году потребовали пожизненный срок. Среди фигурантов уроженцы Кыргызстана, Таджикистана и России

CA-NEWS (CA) - Прокуратура Турции требует приговорить шестерых подсудимых по делу о теракте в стамбульском международном аэропорту Ататюрка в июне 2016 года к пожизненным срокам заключения, сообщает в понедельник, 9 июня агентство Anadolu.

Шесть основных фигурантов могут получить по совокупности преступлений по 46 пожизненных сроков или от 2,1 до 3,3 тыс. лет с содержанием в тюрьме строгого режима.

Подсудимые Рыза Джошкун, Левент Уйсал, Ахмет Каплан, Эйуп Демир, Ахмет Дизлек и Джмел Слимани обвиняются в «нарушении конституции» и «преднамеренном убийстве» десятков человек.

Ещё 15 фигурантов, имевших отношение к теракту, могут получить срок от 7,5 до 15 лет каждый по обвинению в членстве в террористической организации. 21 подозреваемого могут отпустить за недостаточностью улик для вынесения обвинительного приговора.

Всего по делу проходят 46 человек, 36 из которых находятся под арестом.

Напомним, в теракте в аэропорту Ататюрка 28 июня 2016 года погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, пострадали около 240 человек, из которых серьёзные ранения получили 163. Вооруженные автоматами, гранатами и взрывчаткой террористы подъехали к международному терминалу аэропорта имени Ататюрка и открыли огонь по пассажирам и охранникам. В то же время на парковке аэропорта прогремел взрыв. Один из нападавших сумел прорваться внутрь терминала и стал расстреливать там людей. Получив ранения от сотрудника службы безопасности, он привёл в действие бомбу, находившуюся на теле.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что к теракту причастны граждане РФ (уроженцы Дагестана), Кыргызстана и Таджикистана, а саму атаку организовала террористическая группировка «Исламское государство».

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