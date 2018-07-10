Демографический прогноз для стран СНГ остается неблагоприятным, - Moody's

CA-NEWS (KG) - Международное рейтинговое агентство Moody's в своем отчете «СНГ: различия в населении трудоспособного возраста будут определять кредитные профили» отметило, что демографический прогноз для стран СНГ остается неблагоприятным.

Страны СНГ в течение последнего десятилетия столкнулись с замедлением экономического роста из-за сокращения трудоспособной группы населения, отмечает агентство.

Таким образом, наиболее уязвимые государства увидят как ослабевает потенциал роста экономики и столкнутся с финансовыми пробелами, но точное их влияние на фактический рост ВВП будет широко варьироваться, учитывая группы трудоспособного населения по всему региону.

Хотя политические меры и могут противодействовать сокращению работоспособной группы населения, но низкий уровень институциональных возможностей и растянутые балансы ограничивают возможности правительств стран СНГ эффективно бороться с возникшей проблемой.

Экономическое состояние Беларуси (стабилизация группы B3), Молдова (стабилизация B3), Украина (Caa2 позитив) и Армения (положительный результат B1), эти страны наиболее уязвимы к изменениям демографии. В то время как Кыргызстан (стабильная B2) наиболее подвержена кредитно-негативным финансовым последствиям.

Затраты на здравоохранение и пенсию, как правило, возрастают по мере роста населения, увеличения общих государственных расходов и снижения финансовой стабильности. Расходы, связанные со старением, будут все чаще зависеть от государственных бюджетов по всему региону. Это будет представлять особую проблему для Кыргызской Республики, где 60-% население вырастает чрезвычайно быстро по сравнению с имеющимся населением трудоспособного возраста, а противодействие реформам относительно узкое.

Усиление капиталовложений со стороны правительства могло бы обеспечить значительную компенсацию для Казахстана (стабильная Baa3) и России (положительная оценка Ba1), поскольку у них есть сильные балансы, которые могли бы финансировать большие государственные инвестиции на устойчивой основе.

Во всех странах СНГ меры правительства по противодействию демографическим проблемам в основном включали реформы, направленные на то, чтобы пожилые работники, занятые экономической деятельностью и фискальными реформами, не допускали структурного расширения дефицита из-за расходов, связанных со старением. Эффективность некоторых из этих мер еще не проверена среди всех государств СНГ.

Миграционные потоки также могут смягчить или усугубить неблагоприятные демографические тенденции. Открытие ЕС и российских рынков труда для иностранных рабочих приведет к эмиграции внутри СНГ и за границу.

Эти факторы, вероятно, приведут к увеличению депопуляции трудоспособного возраста для многих стран СНГ, что подтверждают демографические прогнозы ООН.