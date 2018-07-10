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  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сын экс-министра энергетики Таджикистана пришел с повинной после того как избил милиционера и сбежал

CA-NEWS (TJ) - Диловар Гулов, сын экс-министра энергетики Таджикистана Шерали Гула, который подозревается в избиении сотрудника милиции, 9 июля во второй половине дня добровольно явился в органы милиции и в настоящее время дает показания по произошедшему инциденту, сообщили «Азия-Плюс» в правоохранительных органах Таджикистана.

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером 8 июля в Душанбе.

«Избив милиционера, 26-летний Диловар Гулов скрылся с места происшествия и вскоре был объявлен в розыск. Однако 9 июля он сам явился в органы и теперь дает показание. Обвинение ему пока не предъявлено», - уточняется в событиях.

Имя Диловара Гулова фигурирует в криминальных сводках не впервые.

В марте текущего года он и еще 12 человек были задержаны за драку и привлечены к административной ответственности.

Драка произошла в четыре часа утра 10 марта в ресторане «Гэлакси» в центре Душанбе в районе Исмоили Сомони. В ней приняли участие 13 человек, в том числе Диловар Гулов, Дилшод Нуруллозода и Давлатшо Саидакрамов - сын, зять и водитель экс-министра.

Тогда задержанные были арестованы сроком от пяти до пятнадцати суток.

Также в 2015 году Диловара Гулова штрафовали на сумму около $600 за вождение автомобиля с тонировкой без соответствующего разрешения.

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