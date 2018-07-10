Президент Туркменистана с внуком совершил велосипедную прогулку и написал стих

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на прошедшем по итогам шести месяцев года расширенном заседании правительства объявил о выходе в отпуск руководительского корпуса страны в период 9-23 июля. В понедельник, 9 июня, глава государства, начавший свой отдых в туристической зоне «Аваза», вместе с внуком Керимгулы совершил утром велосипедную прогулку по берегу моря и выполнил различные гимнастические упражнения, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

Также глава государства вместе с внуком занялся художественным творчеством. Завершив велопрогулку, глава государства вместе с внуком в одном из залов спорткомплекса провёл тренировку, выполнив различные упражнения на тренажёрах.

В тот же день, Бердымухамедов завершил работу над новым стихотворением «Спортивный Туркменистан». «В ходе творческого процесса глава государства декламировал новое поэтическое произведение на туркменском языке, а его внук – на английском», - отмечается в тексте.

«Затем Керимгулы начал сочинять музыку на слова этого стихотворения, вышедшего из-под пера своего деда. Прослушав первые аккорды, Гурбангулы Бердымухамедов отметил своеобразие мелодии и дал ряд советов относительно дальнейшей проработки её главного мотива, тональности и ритма», - говорится в сообщении.