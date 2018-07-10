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  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министр обороны Великобритании обвинил Россию в новых случаях отравления «Новичком»

CA-NEWS (CA) - Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может иметь отношение к новым случаям отравления «Новичком» на территории графства Уилтшир. До сих пор британское правительство напрямую не связывало отравление двух британцев из Эймсбери с Россией, сообщает Би-би-си.

«Реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, которое привело к смерти британского подданного», - заявил Уильямсон, выступая 9 июля в парламенте. По его словам, Великобритания ожидает, что весь мир вместе с Лондоном осудит это преступление.

Ранее британские чиновники говорили о том, что Россия должна дать пояснения в связи с новым случаем отравления «Новичком». Москва отвергает свою причастность и к отравлению двух британцев, которое привело к смерти 44-летней женщины, и к отравлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Гэвин Уильямсон не в первый раз обвиняет Россию в причастности к применению «Новичка» в Великобритании. Ранее о причастности РФ к отравлению Скрипалей говорила и премьер-министр Тереза Мэй.

30 июня Дон Стерджесс и Чарльз Роули были госпитализированы с симптомами отравления. Впоследствии было установлено, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом из класса «Новичок».

Официально происхождение отравляющего вещества и обстоятельства отравления не установлены. Предположительно, мужчина и женщина подняли какой-то предмет, зараженный «Новичком». В полиции считают, что Стерджесс и Роули не были целями покушения.

9 июля стало известно, что Дон Стерджесс умерла. Роули находится в критическом состоянии. Премьер-министр Тереза Мэй выразила соболезнования родным и близким Стерджесс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил соболезнования, но назвал предположения о причастности России к отравлению «абсурдом».

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