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  10 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Предприятие, созданное «АрселорМиттал Темиртау», будет вести разведку и добычу метана в Карагандинской области

CA-NEWS (KZ) - Совместное предприятие Satbayev University & ArcelorMittal Temirtau Gas Production (ТОО «SUAMGas») будет вести разведку и добычу метана в Карагандинской области, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

По данным пресс-службы «АрселорМиттал Темиртау», целью создания предприятия является привлечение передовых технологий и инвестиций, а также минимизации возможных рисков при реализации проекта по разведке и добыче угольного метана в Карагандинском угольном бассейне.

«По прогнозам международных экспертов, ресурсы метана Карагандинского угольного бассейна до глубины 1500 метров могут быть весьма значительными», – отмечают в компании.

Помимо разведки и добычи угольного метана, стороны будут заниматься реализацией инновационных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в Карагандинском регионе, подготовкой профессиональных кадров.

АО «АрселорМиттал Темиртау» входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. В состав АО входят меткомбинат в Темиртау, 8 угольных шахт в Карагандинской области и 4 рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.

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