Более 10 тыс. детей погибли и пострадали в ходе вооруженных конфликтов в 2017 году. Совбез ООН принял резолюцию

CA-NEWS (KZ) - Совет безопасности ООН принял новую резолюцию по детям в вооруженных конфликтах, подчеркивающую связь между защитой детей и предотвращением конфликтов. Казахстан стал соавтором документа и принял участие в подготовке проекта резолюции.

Как сообщает постоянное представительство РК при ООН в Нью-Йорке, резолюция была принята по итогам открытых дебатов Совбеза ООН на тему «Дети и вооруженные конфликты» под председательством премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.

Глава представительства Кайрат Умаров, выражая обеспокоенность существенным ростом масштабов и серьезности нарушений прав детей в вооруженных конфликтах, отметил необходимость ратификации всеми членами ООН и неукоснительного соблюдения Факультативного протокола к Конвенции ООН по правам ребенка для предотвращения насилия над детьми. Он подчеркнул важность придания приоритетности мерам по предотвращению конфликтов, инвестициям в образование, созданию и поддержке программ реабилитации детей, вовлеченных в вооруженные группировки. По его словам, особое значение для предотвращения насилия над детьми и их вербовки имеет создание благоприятных социально-экономических условий, обеспечение межрелигиозного и межэтнического образования для поощрения толерантности.

«Единогласное принятие этой резолюции и большое количество ее соавторов подтвердило наличие широкого консенсуса между государствами-членами ООН по этому вопросу. Мы должны использовать это единство для защиты детей – нашего самого ценного ресурса – путем коллективных и всеобъемлющих мер», – заявил глава казахстанской делегации, выступая на дебатах. Резолюция получила рекордное количество соавторов – 100 стран.

Согласно докладу генерального секретаря ООН о положении детей в условиях конфликтов, только в прошлом году более 10 тысяч детей погибли или получили увечья в ходе вооруженных конфликтов по всему миру, более 8 тысяч девушек и юношей были завербованы в ряды вооруженных групп, около 900 детей подверглись сексуальному насилию.