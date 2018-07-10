В Ташкенте покупатель напал с ножом на продавца, есть раненые

CA-NEWS (UZ) - 8 июля на территории торгового комплекса «Флешка» (бывшая «Малика») в Шайхантахурском районе Ташкента произошла ссора между продавцом подержанными телефонами и посетителем. Как сообщили очевидцы произошедшего, в результате пострадали несколько человек, передает centralasian.org.

На видео видно, как парень в красной футболке с предметом, похожим на нож, гонится за другим парнем, а сотрудник милиции пытается остановить его. За кадром слышны мужские голоса: «Бей его, бей».

Затем к месту инцидента спешит другой сотрудник милиции. В это время видно, как толпа людей, наблюдавшая за происходящим, разбегается в разные стороны. В конце видео запечатлено, как автомобиль «Нексия» отъезжает с территории торгового комплекса, а несколько парней кидают какие-то предметы в сторону автомобиля.

Как стало известно, данный инцидент произошел вечером 8 июля на территории торгового комлекса «Флешка». По словам одного из продавцов, в результате поножовщины пострадали несколько человек. На грудной клетке одного из парней заметны следы ранения.

Как сообщили в РОВД Шайхантахурского района, инцидент на территории торгового комплекса произошел после ссоры между продавцом подержанными телефонами и посетителем.

– Один из продавцов не смог договориться с посетителем торгового комплекса. Между ними произошла ссора. Затем посетитель позвонил друзьям и попросил их приехать в торговый комплекс. В итоге между сторонами вспыхнул конфликт, – сказал сотрудник РОВД Шайхантахурского района.

Как сообщила пресс-служба ГУВД города Ташкента, в результате конфликта ранее судимый А. Ш. нанес ножевое ранение в область груди Н. А., после чего скрылся с места происшествия на автомобиле. Потерпевший обратился за медицинской помощью в 7-ю городскую клиническую больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 («Хулиганство») Уголовного кодекса Узбекистана. Личность подозреваемого, а также госномер автомобиля, на котором он скрылся, были установлены в ходе следственно-оперативных мероприятий. В настоящее время подозреваемый задержан, ведется следствие.