Казахстан не пропускает в Кыргызстан подержанные покрышки из Кореи

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Департамента государственных доходов по Алматинской области пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза подержанных покрышек из Южной Кореи.

По данным ведомства, 252 тыс. 613 килограммов шин, задержанных за полгода на железнодорожном пункте пропуска «Алтынколь», предназначались для Кыргызстана.

«В отношении этих товаров установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС. Декларантами данных товаров являлись как юридические, так и физические лица соседнего государства. По состоянию на 9 июля таможенными органами были пресечены 18 фактов ввоза автомобильных шин, бывших в употреблении, в количестве 22 209 штук, общим весом 252 тыс. 613 килограммов», - сообщили в ДГД.

Отмечается, что, как правило, данный вид товара перемещается по принципу «матрешки», то есть помещением в одну резину еще нескольких меньшим диаметром.

«В настоящее время по шести фактам незаконного ввоза вынесены решения суда о конфискации задержанных товаров и наложении административных штрафов на правонарушителей. По остальным 12 фактам проводятся разбирательства», - добавили таможенники.