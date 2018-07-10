Жителей районов и городов Таджикистана обязали поменять крыши своих домов

CA-NEWS (TJ) - Большинство жителей прилегающих к столице районов говорят, что требование властей привести в порядок кровлю домов бьет по карману. Для полной замены крыши, в зависимости от качества материалов и объема работ, необходимо потратить от $1600 до $3, 5 тыс, передает Радио Озоди.

Умар Пиров, житель махалли Захматобод живет в доме, построенном 40 лет назад. С тех пор шиферную кровлю не меняли. «До сих пор крыша находится в удовлетворительном состоянии, нет необходимости менять её. Была бы крыша из жести, давно пришла бы в негодность, а эта до сих пор вполне нормальная», - говорит он.

Местное население получило уведомление от властей о замене шиферной кровли на кровлю из современных однотонных материалов. Люди жалуются, что для многих это неподъемные траты, и эти деньги лучше потратить на решение других жизненно важных проблем.

Председателям городов и районов поручено проконтролировать процесс замены кровли: главы джамоатов должны выбрать определенный цвет кровли – зеленый или красный и проследить, чтобы она была в одном цветовом решении.

Нурби Давлатова уже много лет хочет заменить давшую течь шиферную кровлю, но у нее нет на это денег. «Я одинокая женщина, у меня нет ни детей, ни мужа. Я пенсионер. Но заменить шифер не могу. Нет денег», - рассказала собеседница.

По ее словам, в этом вопросе власти должны помочь малоимущим семьям.

Но есть и те, кто поддержал инициативу о замене кровли. Нусратулло, житель столичной махалли Сари Осиё, уверен, что такое обновление лишь украсит облик городов и районов. «Когда все крыши в одном цвете – это выглядит очень красиво. Наши дома должны отвечать современным требованиям», - говорит он.

Свыше 70% населения Таджикистана проживает в сельской местности. Еще 10 лет назад многие жители покрывали крыши своих домов шифером.